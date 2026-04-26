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Cepeda sonríe en España: victoria clave de Elche que se acerca a la salvación

El equipo del delantero chileno logró tres puntos muy valiosos de cara a la permanencia.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

Lucas Cepeda podría vivir un revés en su situación en la liga española, ya que el Elche logró su tercer victoria consecutiva por el torneo y superó por 2-1 al Real Oviedo como visitante.

Pedro Bigas abrió el marcador en el inicio del partido, para que diez minutos después Gonzalo Villar aumentara la ventaja a un 2-0.

El triunfo no dejó de ser sufrido, ya que el descuento de los locales cayó en los 76´y tuvieron que batallar arduamente para mantener el resultado.

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No obstante, el delantero chileno no sumó minutos este partido, a pesar de sus buenos partidos ante Valencia y Atlético de Madrid.

Con este triunfo, Elche escaló a la 13° posición de LaLiga con 38 puntos, tres por encima del descenso y empieza a respirar con más tranquilidad en la lucha por mantener la categoría.

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