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Encuesta Cadem: ministra Sedini sufre la mayor caída del gabinete y queda como la peor evaluada

Con un desplome de 18 puntos, la vocera registra la mayor baja del mes y alcanza solo 24% de aprobación.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La última encuesta Plaza Pública de Cadem abordó la aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con niveles de desaprobación que continúan superando a la aprobación durante abril.

Según el sondeo, el Mandatario alcanza un 41% de aprobación (-1 punto), mientras que un 53% desaprueba su gestión (+3 puntos), ampliando la brecha negativa a 12 puntos.

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En tanto, el estudio además refleja una percepción dividida sobre el futuro del país: un 50% cree que la situación no mejorará, frente a un 46% que se muestra optimista.

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Cadem también puso foco en el gabinete, donde se evidencia una baja generalizada en la evaluación de las autoridades. En concreto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, registra la mayor caída del periodo, con una baja de 18 puntos en un mes, situándose en 24% de aprobación y convirtiéndose en la peor evaluada del equipo.

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Agencia Uno / Cristobal Ramirez

Junto a ella, entre las autoridades con menor respaldo aparecen Jorge Quiroz (Hacienda), Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), Natalia Duco (Deporte) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública), esta última con una caída significativa desde 53% a 36%.

En contraste, José García Ruminot (Segpres) lidera la evaluación con un 58% de aprobación, siendo además el único que registra un alza relevante, seguido por May Chomalí (Salud) e Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo).

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