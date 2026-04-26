Atentado en Colombia deja 14 muertos y decenas de heridos

Santiago

Al menos 14 personas murieron y 38 resultaron heridas tras un atentado con explosivos registrado en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia.

Según indicó T13, el ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un cilindro bomba impactó contra un autobús y otros vehículos, afectando directamente a la población civil.

Entre los heridos se encuentran al menos cinco menores de edad, mientras que la explosión dejó además graves daños en la infraestructura vial, incluyendo un cráter en la ruta.

De acuerdo con el Ejército, el atentado fue atribuido a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central, una disidencia de las antiguas FARC.

Autoridades calificaron el hecho como una “acción terrorista” y confirmaron que se produjo en medio de un contexto de enfrentamientos en la zona.

El ataque se suma a otros episodios recientes en el suroeste colombiano, en una escalada de violencia que ha generado condena tanto del Gobierno como de organismos internacionales.