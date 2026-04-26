;

Atentado en Colombia deja 14 muertos y decenas de heridos

El ataque con un cilindro bomba impactó a civiles en una carretera del suroeste, en medio de una escalada de violencia.

Verónica Villalobos

Atentado Colombia foto de DW

Atentado Colombia foto de DW

Santiago

Al menos 14 personas murieron y 38 resultaron heridas tras un atentado con explosivos registrado en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia.

Según indicó T13, el ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un cilindro bomba impactó contra un autobús y otros vehículos, afectando directamente a la población civil.

Entre los heridos se encuentran al menos cinco menores de edad, mientras que la explosión dejó además graves daños en la infraestructura vial, incluyendo un cráter en la ruta.

Revisa también

ADN

De acuerdo con el Ejército, el atentado fue atribuido a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central, una disidencia de las antiguas FARC.

Autoridades calificaron el hecho como una “acción terrorista” y confirmaron que se produjo en medio de un contexto de enfrentamientos en la zona.

El ataque se suma a otros episodios recientes en el suroeste colombiano, en una escalada de violencia que ha generado condena tanto del Gobierno como de organismos internacionales.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad