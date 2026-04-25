Ortiz define al reemplazante de De Paul y ratifica a su “9″: decisión final

Colo Colo tendrá un duelo clave este domingo 26 de abril cuando visite a Universidad de Concepción, luego del empate de Limache ante Audax Italiano que lo pone a tiro del liderato.

Una de las grandes interrogantes era sobre quién será el reemplazante del lesionado Fernando De Paul, quien estará fuera por lo que resta de la primera mitad del torneo.

Según información de ADN Deportes, Fernando Ortiz ya tomó una decisión con su arquero titular. Gabriel Maureira le ganó la pulseada a Eduardo Villanueva y estará de arranque en Collao.

Además, el “Tano” prepara modificaciones en su esquema ante la suspensión de Arturo Vidal con una formación 4-3-3 y el ingreso de Tomás Alarcón en la zona de los volantes, acompañando a Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid.

Ortiz no duda y ratifica a su “9″

El DT de Colo Colo podrá contar nuevamente con Javier Correa tras recuperarse de una lesión que lo tuvo varios partidos fuera. Sin embargo, Maximiliano Romero no saldrá de la oncena.

El ex O´higgins acumula cinco partidos sin anotar, pero tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con las redes. Por las bandas lo acompañarán Francisco Marchant por derecha y Lautaro Pastrán por izquierda.