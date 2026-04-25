Fue encontrado tras gritos de auxilio: hombre es asesinado balazos en basural clandestino en límite de Puente Alto y San Bernardo

Encontrado tras gritos: hombre es asesinado a balazos en basural clandestino en límite de Puente Alto y San Bernardo

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la madrugada de este sábado en un basural clandestino ubicado en el límite de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en la zona sur de la capital.

La víctima, de nacionalidad chilena, fue encontrada con múltiples impactos balísticos y, pese a recibir atención médica, murió en el lugar.

El hecho quedó al descubierto cerca de las cinco de la mañana, luego de que personas en situación de calle que pernoctan en el sector alertaran a Carabineros tras escuchar gritos de auxilio durante la noche. Según relataron testigos, el hombre aún se encontraba con vida cuando intentaron pedir ayuda.

Al llegar al sitio del suceso, personal policial y equipos de seguridad municipal confirmaron que la víctima presentaba varios disparos, principalmente en las piernas. Minutos después arribó personal del SAMU, que intentó reanimarlo sin éxito debido a la gravedad de las heridas.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Leonardo Tapia, explicó que “los primeros avisos los dan personas que se encontraban en el lugar. Se le prestaron auxilios, pero fallece producto de las lesiones”. Asimismo, confirmó que en el sitio del suceso se han encontrado al menos siete vainillas, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque ocurrió en ese mismo punto.

La víctima mantenía antecedentes policiales por tráfico de drogas e infracciones a la ley de armas, lo que podría ser una línea investigativa relevante. “Estamos trabajando en el perfilamiento de la víctima y en el empadronamiento de testigos, además de revisar cámaras de seguridad del sector”, añadió el persecutor.

Las diligencias están siendo encabezadas por el OS9 de Carabineros y Labocar, quienes buscan esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables. No se descarta la participación de terceros ni un posible vínculo con conflictos delictuales previos.