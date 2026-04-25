Universidad de Chile volvió a los triunfos en el Clásico Universitario ante una UC que volvió a mostrar su irregularidad y que ahora ya piensa en la Copa Libertadores.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Llegaron todos parlanchines

En la previa al compromiso, Cecilia Pérez rompió su silencio tras la salida de Michael Clark y apuntó a un anhelo de ser presidenta de la U. También se escuchó a uno que habla poco, el secretario ejecutivo de la ANFP, Jorge Yunge, a quien muchos, incluyéndonos, le escuchamos la voz por primera vez.

Show de ingreso

La barra brava de los azules recibió con todo a su plantel , incluyendo fuegos artificiales y un león inflable a un costado de la galería sur, además de varias banderas gigantes, para el disfrute de las 45 mil personas que llegaron al Nacional.

Vásquez desata los primeros aplausos

El extremo que le ganó la pulseada a Assadi para la titular fue clave en el arranque del partido con una serie de desbordes por el costado izquierdo y se llevó la primera ovación luego de un ajustado remate que se fue cerca del palo izquierdo.

La redención del Gato y la molestia de Garnero

Juan Martin Lucero concretó el ímpetu con que jugó de arranque la U y terminó poniendo fin a una racha de casi un año sin anotar para desatar la locura en Ñuñoa.

Todo mientras Daniel Garnero le gesticuló y enfatizó instrucciones a Daniel González, molesto por cómo los azules abrieron el marcador.

Los mensajes de la barra brava azul

En el codo sur se fueron diversos lienzos, pero dos fueron muy llamativos. Uno aludiendo al reportaje de Canal 13 en que se denunciaron vínculos con narcotraficantes, calificando a Teletrece de “sapos”. El otro fue contra la barra de la UC, colgando un letrero con los colores cruzados.

Díaz y una amable conversación con el juez de línea

Justo Giani amago con una reacción tras perfilarse en el área tras un pase de Palavecino, obligando a la barrida de Zaldivia. El ex Aldosivi estaba fuera de lugar, pero el cobro demoró mucho, lo que llevó al reclamo de Fernando Gago y también de Marcelo Díaz, que aprovechó el inicio del trabajo de calentamiento para abrazar al juez de línea e insistir en las críticas por su tardanza.

No aprenden

A pesar de las advertencias incluso durante el desarrollo del partido, algunos de los fanáticos locales prendieron bengalas y lanzaron al menos cuatro al cielo en el Nacional, con algunas esquirlas cayendo, pero sin provocar líos mayores.

La euforia por Charles Aranguiz

El 20 de la U no fue titular, pero en cuanto se sacó el peto tras calentar para ingresar, al minuto 68, la ovación cayó desde la tribuna. Todo en un momento en que la UC, con el ingreso de Zuqui tras el entretiempo, emparejó el control del balón.

Hasta Garnero se acercó para saludar a Aranguiz, que reemplazó a un Agustín Arce de alto rendimiento y que fue felicitado por Marcelo Díaz al abandonar la cancha.

El sufrido primer clásico de Matías Claro

El nuevo presidente de Cruzados acompañó al equipo en cancha hasta pocos minutos antes de empezar, cuando se instaló en el palco visitante.

Acompañado de otros personeros cruzados, como el Tati Buljubasich y Jorge O’Ryan, siguió el encuentro con atención, sin gritar demasiado y girándose a la TV para observar las repeticiones, tomándose la cara al no creer el cabezazo de Giani con que el equipo tuvo la chance más clara para igualar. Terminó dejando la tribuna antes del final del compromiso.

Hasta el árbitro se enojó con la demora

Lucas Barrera terminó lesionado durante este partido pasada la media hora del segundo tiempo, pero la camilla demoró cerca de cuatro minutos en entrar, generando la molestia del cuarto árbitro, Héctor Jona, por no atender a tiempo al jugador , quien abandonó la cancha por sus propios medios.