Cecilia Pérez sueña en grande: “Después de haber servido a Chile, mi segundo honor más grande sería dirigir a la U”

El próximo martes 28 de abril será uno de los días más importantes para el futuro de Universidad de Chile, ya que se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, instancia en la que se definirá la nueva mesa directiva y la presidencia del club tras la salida de Michael Clark.

En su llegada al Estadio Nacional para el desarrollo del Clásico Universitario, Cecilia Pérez, presidenta interina del club tras la renuncia de Clark, conversó con los medios de comunicación y confirmó su deseo de mantenerse en el máximo cargo dirigencial de la U luego de la junta.

“Vendrá la votación de los accionistas para determinar quiénes serán los directores de la mesa. Ahí recién se elegirá la presidencia y la vicepresidencia, y también la ratificación o nombramiento de la gerencia general”, comenzó señalando la exvocera de Gobierno de Sebastián Piñera.

Sobre la inesperada salida de Michael Clark, comentó: “Ha sido duro. Muchos creen que son momentos felices, pero para mí ha sido difícil; se va un amigo, que seguirá siéndolo siempre, pase lo que pase. Le deseo mucha suerte a Michael”.

Al ser consultada sobre si le gustaría ser elegida como presidenta el martes, no escondió su intención. “Para cualquier hincha de Universidad de Chile, sobre todo cuando uno lleva cuatro años en el directorio, es el sueño máximo. Después de haber servido a Chile, el segundo honor más grande es poder dirigir la institución más linda del país, que es la U”, afirmó.

Además, en caso de ser elegida, se convertiría en la primera mujer en presidir un club chileno. “Sería maravilloso, esperemos al martes. Si es así, también sería un avance para las mujeres; el fútbol sigue siendo un espacio con muy poca presencia femenina”, cerró Cecilia Pérez sobre este posible hito.