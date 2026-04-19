Irán lanza ataque con drones contra buques de EE.UU. y escala la tensión militar

Un nuevo episodio de alta tensión se registró en Medio Oriente luego de que Irán confirmara un ataque con drones contra buques militares de Estados Unidos.

La acción fue anunciada por el alto mando militar iraní como una respuesta directa a una operación previa de Washington.

De acuerdo con la versión entregada por Teherán, el ataque se produjo tras la intervención estadounidense sobre un buque comercial iraní que provenía desde China, hecho que —según las autoridades— habría significado la ruptura del alto al fuego vigente en la zona.

En ese contexto, el mando militar aseguró que “el ataque responde a la agresión directa de Estados Unidos contra intereses iraníes”, elevando el tono del conflicto.

Escalada militar y riesgo de conflicto abierto

El incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes en el estrecho de Ormuz, donde ambos países han incrementado su presencia militar. Desde Irán sostienen que la ofensiva busca enviar una señal clara tras lo que califican como una vulneración a su soberanía.

Asimismo, indicaron que “se ha roto el alto el fuego tras la acción estadounidense contra un buque iraní”.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el ataque dejó daños materiales o víctimas, mientras que desde Estados Unidos no se ha emitido una respuesta detallada.

Sin embargo, analistas internacionales advierten que este tipo de acciones aumenta el riesgo de un conflicto de mayor escala, especialmente considerando la importancia estratégica de las rutas marítimas en el Golfo.

El escenario también genera preocupación en los mercados globales, debido al potencial impacto en el comercio energético y el transporte internacional de petróleo, que depende en gran medida de la estabilidad en la región.