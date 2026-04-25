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AUDIO. “Nos dijimos en el camarín...” Joven figura de la U cuenta su debut en el clásico universitario

Agustín Arce fue una de las apuestas de Fernando Gago en el choque ante la UC.

Gabriel Esteffan

Agustín Arce, joven figura de la U

Agustín Arce, joven figura de la U

01:40

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A sus 21 años, Agustín Arce fue una de las sorpresas de la U en el clásico universitario. El mediocampista, formado en el club azul y que estuvo a préstamo en San Luis y Deportes Limache, contó sus sensaciones tras su debut en un partido de este calibre.

“Creo que hicimos un excelente partido, nos merecíamos la victoria para seguir escalando en la tabla que es lo importante. Nos dijimos en el camarín, tenemos que salir a ganar, es un clásico, así que gracias a Dios pudimos sacar la victoria y pudimos hacerlo de buena manera”, declaró a TNT Sports.

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“Estoy muy feliz por jugar este tipo de partidos, lo esperaba hace bastante tiempo. Nos avisaron antes del partido, me puse muy feliz a ganarme el puesto, que es lo importante. Solamente me enfoqué en darlo todo y hacer un buen partido. Trabajé mucho para estar en estos momentos, jugando de titular en la U”, remató.

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