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VIDEO. Escándalo en el deporte argentino: excapitán de Los Pumas es denunciado por brutal caso de violencia de género

El caso incluye evidencia audiovisual y medidas cautelares, reabriendo el debate en el deporte.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / David Rogers

Un grave caso de presunta violencia de género sacude al deporte argentino tras la denuncia presentada contra el exjugador de Los Pumas, Patricio Albacete.

Su expareja, Pamela Pombo, decidió romper el silencio y relatar públicamente los episodios que, según afirma, vivió durante su matrimonio, el cual se habría deteriorado pocos meses después de la boda celebrada en 2024.

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De acuerdo con su testimonio, la relación estuvo marcada por una escalada de conflictos que derivaron en episodios de violencia física y psicológica.

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Pombo aseguró que durante meses vivió con miedo constante, alteraciones del sueño y una sensación permanente de alerta. La situación, explicó, se habría agravado con el tiempo, en medio de discusiones recurrentes que, según su relato, estaban asociadas a episodios de celos e infidelidad. “Pensé que me moría”, afirmó en una de sus declaraciones a SQP.

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La denuncia se vio reforzada por la difusión de registros audiovisuales que la propia víctima presentó como evidencia. En ellos se observarían situaciones de agresión en el interior del domicilio que compartían.

Según su entorno legal, la justicia ya adoptó medidas cautelares, incluyendo una orden de alejamiento y protección para Pombo, quien además cuenta con botón de pánico.

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