Giro en el caso Epstein: auditoría clave busca total transparencia (y esto revelan documentos clave)

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando de qué hablar y cada vez surgen más aristas de investigación para esclarecer los hechos a pesar de toda la controversia y poder que lo rodea.

Bajo este escenario, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) enfrenta un nuevo capítulo de escrutinio institucional.

El organismo de control interno de la entidad anunció que iniciará una revisión formal sobre la identificación, recopilación y producción de los archivos relacionados con el pederasta.

La medida surge tras meses de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el manejo de información clasificada.

La auditoría, encabezada por el Inspector General, no solo se limitará a la entrega de documentos, sino que examinará minuciosamente los procesos de edición y censura de material sensible.

Según el comunicado oficial, el foco estará en la transparencia con la que el DOJ gestionó el acceso a las evidencias tras las órdenes de desclasificación dictadas por el Legislativo.

Esta intervención busca esclarecer por qué gran parte del contenido entregado a los legisladores presentaba tachaduras excesivas y por qué se rastrearon las búsquedas de los congresistas durante la revisión de copias íntegras.

Sistema de justicia bajo cuestionamiento

La presión política alcanzó un punto crítico tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein el pasado noviembre de 2026.

Esta normativa nació ante los reiterados fallos del Departamento de Justicia para cumplir sus promesas de apertura informativa.

Uno de los puntos más polémicos recae en la ex Fiscal General, Pam Bondi, quien fue despedida por el presidente Donald Trump a inicios de este año.

Bondi llegó a afirmar que la mítica lista de contactos de Epstein estaba sobre su escritorio lista para ser publicada, una promesa que nunca se materializó.

Thomas Massie (republicano), pieza clave en la legislación de transparencia, fue tajante sobre este tema: “Es necesario que haya hombres desfilando esposados hacia la cárcel; hasta que no veamos eso en este país... no tendremos un sistema de justicia que funcione”, comentó a la BBC.

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Transparencia ante el escándalo

A pesar del cambio de liderazgo, la controversia persiste. El actual Fiscal General interino, Todd Blanche, ha intentado desmarcarse de la gestión de Bondi alegando que la actual administración es “mucho más transparente”.

Sin embargo, sus declaraciones sugieren una intención de dar vuelta la página de forma apresurada, lo que ha generado rechazo en la opinión pública.

“Creo que, en la medida en que los archivos de Epstein formaron parte del último año de este Departamento de Justicia, no deberían ser parte de nada de aquí en adelante”, declaró a Fox News.

Esta postura fue cuestionada de inmediato por el presentador Jesse Watters, quien replicó: “No estoy seguro de que entienda totalmente lo que la gente siente al respecto”.

Finalmente, el rol de Ghislaine Maxwell añade otra capa de sospecha. Tras la muerte de Jeffrey, la mujer condenada a 20 años de prisión sigue siendo la única testigo clave.

A pesar de haber tenido encuentros con Blanche bajo inmunidad limitada, su reciente traslado a una cárcel de mínima seguridad ha levantado suspicacias, aun cuando el Departamento niega cualquier conexión entre su testimonio y sus beneficios carcelarios.

La revisión del Inspector General será, ahora, la última oportunidad para determinar si se ha hecho justicia o si el sistema ha protegido a los implicados.