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VIDEOS. Crudas imágenes: atentado con explosivos en Colombia deja al menos 7 muertos y más de 20 heridos

El ataque en Cajibío, en el departamento del Cauca, impactó un bus en plena Vía Panamericana y desató alarma por la violencia.

Nelson Quiroz

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Una grave emergencia de seguridad se vive en Colombia tras un atentado con explosivos que dejó al menos siete personas fallecidas y más de 20 heridas en el departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por la violencia armada en el país.

El ataque ocurrió en la transitada Vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío. Según las autoridades, un artefacto explosivo impactó directamente a un bus de transporte público, provocando una fuerte detonación que también alcanzó a otros vehículos que circulaban por la ruta entre Popayán y Cali.

La explosión dejó un cráter de gran tamaño en la carretera y obligó a interrumpir el tránsito en la zona.

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud del hecho y calificó lo ocurrido como un ataque indiscriminado contra civiles.

“De manera preliminar, deja siete personas muertas y varios heridos de gravedad”, señaló, describiendo además el impacto que ha generado en la región. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos destruidos y pasajeros intentando escapar entre los restos tras la explosión.

El atentado se produce en medio de una escalada de violencia en el suroeste colombiano, donde en las últimas horas se han registrado múltiples ataques atribuidos a disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. La ofensiva ha encendido las alertas de las autoridades, especialmente a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

Desde distintos sectores políticos se ha exigido mayor presencia del Estado en la zona y medidas urgentes para proteger a la población civil. Mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables, el hecho vuelve a evidenciar la fragilidad de la seguridad en regiones donde operan grupos armados, dejando a comunidades enteras expuestas a episodios de violencia extrema.

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