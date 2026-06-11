Interpol trae de vuelta a Chile a extranjero acusado de homicidio en el norte

Durante la jornada de este jueves se concretó la extradición desde Lima, Perú, del quinto y último implicado en el brutal asesinato de Alfredo González, un ciudadano chileno de 45 años que fue golpeado y apuñalado en las afueras de un local de sushi en el sector sur de Iquique, en un hecho ocurrido en agosto de 2023.

El imputado, quien permanecía prófugo de la justicia chilena desde el momento del crimen, fue capturado en la capital peruana el pasado 14 de marzo de 2025 tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y coordinación interagencial entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público e Interpol.

Según detalló el inspector Jorge Cárdenas, de la Brigada de Homicidios de la PDI, la investigación logró establecer la participación de cinco personas en el homicidio: dos de nacionalidad boliviana, una venezolana, una peruana y el recién extraditado.

Una trampa mortal por una billetera

Los hechos se remontan a la medianoche del 8 de agosto de 2023. De acuerdo con los antecedentes del caso, los acusados (quienes se desempeñaban como trabajadores del recinto comercial) junto al sujeto recién extraditado, se concertaron previamente para dar muerte a la víctima.

Alfredo González acudió al local con la intención de reunirse con uno de los involucrados, quien supuestamente le devolvería una billetera que le había sido sustraída días antes.

Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, los imputados salieron del establecimiento armados con cuchillos, lo rodearon, lo golpearon brutalmente y le propinaron múltiples heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo, causándole la muerte.

Con la llegada del quinto sospechoso a suelo nacional, la totalidad de la banda concertada para el crimen se encuentra a disposición de los tribunales chilenos para enfrentar los cargos por homicidio.