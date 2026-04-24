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Un nuevo chileno llega a la UFC: cuándo, dónde y a qué hora ver el debut de Víctor “Psicosis” Valenzuela

El atleta nacional se suma a Ignacio “Jaula” Bahamondes en la empresa más grande de las artes marciales mixtas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Este sábado, las artes marciales mixtas chilenas vuelven a escribir un capítulo dorado en su historia, con un nuevo atleta nacional debutando en la compañía más grande del mundo en este deporte: la UFC.

Víctor “Psicosis” Valenzuela firmó su contrato con la organización luego de aceptar una pelea en corto aviso ante el estadounidense Max Griffin, a quien enfrentará en la categoría de peso welter.

El chileno solo tuvo dos semanas para preparar su debut en el octágono más importante de las MMA, pero llega en un momento ideal, ya que en su última pelea venció al ex UFC Yusaku Kinoshita por TKO en el evento Lemino Shooto 4, en Japón.

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Cabe recordar que el “Siko Shark” ya tuvo la oportunidad de ingresar anteriormente a la empresa estadounidense a través del Dana White’s Contender Series. En aquella ocasión perdió ante el prospecto Michael Oliveira, quien se quedó con el contrato, pero que aún no debuta en la cartelera principal de la UFC.

¿Cuándo y a qué hora ver el debut de Víctor Valenzuela en la UFC?

El chileno se subirá al octágono ante Max Griffin este sábado 25 de abril en el evento UFC Fight Night de Las Vegas.

La cartelera está programada para iniciar a las 17:00 horas de Chile, y la pelea de Valenzuela está estipulada como la segunda de la jornada, por lo que se espera que suba al octágono cerca de las 17:30 horas.

¿Dónde ver el debut de Víctor Valenzuela en la UFC?

Como todos los eventos de la UFC en Chile, el combate de Víctor Valenzuela podrá verse a través de la plataforma Paramount+, mediante suscripción.

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