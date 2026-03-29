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FOTO. Pese a la derrota: UFC premia al ”Jaula” Bahamondes con millonario bono por su pelea ante Musayev

El combate entre el chileno y el azerí fue elegido como la mejor pelea de la noche por la compañía.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Mat Hayward

El regreso de Ignacio “La Jaula” Bahamondes a la UFC no fue el esperado para el chileno, quien cayó por decisión unánime ante el azerí Tofiq Musayev, en lo que fue una verdadera guerra dentro del octágono.

Durante los tres rounds del combate, la acción no se detuvo entre los luchadores del peso ligero y ambos terminaron con sus rostros y cuerpos notablemente castigados, algo que no solo fue valorado por los fanáticos.

Fue el propio presidente de la compañía, Dana White, quien destacó la gran pelea que ofrecieron Bahamondes y Musayev. En la conferencia de prensa posterior al evento, informó que el combate fue elegido como la mejor pelea de la noche, lo que además supone un importante bono económico.

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Que su lucha haya sido escogida como la mejor de la cartelera implica que ambos contendientes se llevarán 100.000 dólares de premio, aparte de lo estipulado en sus contratos. Es decir, para “La Jaula”, esto significaría embolsar más de 92.000.000 de pesos.

Esta es la segunda vez que Ignacio Bahamondes obtiene un bono millonario en la UFC. En marzo de 2025, también se adjudicó 50 mil dólares por su finalización ante Jailin Turner. En esa ocasión, no fue por pelea de la noche, sino por su desempeño individual.

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