Santiago de Chile se convirtió en el epicentro del audiovisual iberoamericano con la premiere global de La Casa de los Espíritus, la nueva apuesta de Prime Video basada en la emblemática novela de Isabel Allende.

El evento se realizó en el Teatro Municipal y reunió a gran parte del elenco y equipo creativo, marcando un hito para la industria regional y el regreso del actor mexicano Alfonso Herrera al país.

Prime video Ampliar

El artista, quien interpreta a Esteban Trueba, destacó el rol de Chile en la producción y su vínculo con el proyecto: “Chile es el protagonista y estoy tremendamente feliz de estar de regreso acá (…) estoy muy agradecido”.

Sus palabras reflejan el espíritu de una serie que no solo adapta una historia icónica, sino que también posiciona al país como eje narrativo y productivo de la obra.

La serie, que se estrenará el 29 de abril con sus primeros episodios, sigue a tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en medio de tensiones sociales, políticas y elementos de realismo mágico.

En pantalla, destacan interpretaciones de Dolores Fonzi, Nicole Wallace y un amplio elenco que mezcla talento chileno e internacional, consolidando una producción de alto estándar para más de 240 países.

Desde el equipo creativo, la actriz y showrunner Fernanda Urrejola valoró el proceso detrás de la serie: “Fue un viaje inolvidable, muy nutritivo, un trabajo muy hermoso y colectivo (…) estamos muy orgullosos”.

Además, subrayó la importancia de contar historias desde una perspectiva local: “Es muy importante que recuperemos nuestras historias”.

Con ocho episodios y un despliegue de producción internacional, La Casa de los Espíritus apuesta por convertirse en uno de los estrenos más relevantes del año, proyecto que se podrá ver en Prime Video desde el 29 de abril.