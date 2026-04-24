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Trabajador muere tras quedar atrapado en compactadora en una empresa de reciclaje en Puerto Montt

El operario de 35 años fue trasladado hasta el Hospital de Puerto Montt, en donde se confirmó su fallecimiento.

Sebastián Escares

Marcelo Opitz

Trabajador muere tras quedar atrapado en compactadora en una empresa de reciclaje en Puerto Montt

Trabajador muere tras quedar atrapado en compactadora en una empresa de reciclaje en Puerto Montt

01:38

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Un trabajador de 35 años de edad falleció luego de protagonizar un grave accidente laboral al interior de la empresa GreenSpot SpA, ubicada en la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

De acuerdo a los antecedentes, todo se habría originado cuando el operario quedó atrapado en una máquina compactadora, encontrándose inicialmente consciente.

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Tras ello, al lugar concurrió personal de emergencias de la Cuarta y Octava Compañía de Bomberos, junto a personal de salud y Carabineros, quienes desarrollaron un operativo de rescate para lograr la liberación del trabajador.

Luego de las maniobras, el operario logró ser liberado y fue trasladado al Hospital de Puerto Montt, en donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

El seremi del Trabajo en la región de Los Lagos, Jorge Moreno, sostuvo: “Hasta el momento podemos confirmar que se trataba de un trabajador de una empresa de reciclaje, quien lamentablemente quedó atrapado en una maquinaria”.

“Respecto a la situación administrativa, los antecedentes preliminares indican que la documentación laboral, como contratos, registro de asistencia, cotizaciones, se encontraban en regla”, agregó Moreno.

Las diligencias investigativas del hecho quedaron a cargo de los organismos competentes, los cuales deberán establecer cómo se produjo el accidente y si existían o no las condiciones de seguridad adecuadas durante la emergencia.

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