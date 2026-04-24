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“Dejó una huella inigualable”: Cobreloa confirma el fallecimiento de un histórico del club

El cuadro “loíno” está de luto por la muerte de Luis Campos Sagüez, histórico paramédico que dedicó gran parte de su vida a Cobreloa.

Daniel Ramírez

@cobreloasadpoficial

@cobreloasadpoficial

En Cobreloa comenzaron la jornada con una triste y lamentable noticia. El elenco “loíno” confirmó este viernes el fallecimiento de Luis Campos Sagüez, histórico paramédico del club.

"Con profundo dolor informamos que durante la madrugada ha fallecido don Luis Campos Sagüez, histórico y querido paramédico que por años y años entregó su vida por su querido Cobreloa", señaló el cuadro de Calama a través de sus redes sociales.

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“Campitos, como todos lo conocíamos de cariño, dejó una huella inigualable en nuestro club y para siempre será recordado por cada uno de nosotros, ya que es sin duda un histórico de Cobreloa”, agregaron los “Zorros del Desierto”.

Por último, el club expresó: “Enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del querido Campitos, y desde acá le decimos hasta pronto querido amigo, y siga alentando a su Cobreloa desde la tribuna celestial”.

Según informó el portal Tiempo de Noticias, Luis Campos Sagüez falleció en un centro médico de Antofagasta, donde permanecía internado al encontrarse en un delicado estado de salud.

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