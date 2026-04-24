De Prevención del Suicidio a Calles Sin Violencia: el detalle de los más de 40 programas que Hacienda propone recortar en Educación, Salud y Seguridad

El Ministerio de Hacienda encendió el debate político tras enviar un oficio a las distintas carteras con lineamientos para la elaboración del Presupuesto 2027, en el que se plantea un ajuste estructural del gasto público en medio de un escenario de “estrechez fiscal”.

El documento instruye evaluar la continuidad de programas y priorizar aquellos que aseguren obligaciones legales, abriendo la puerta a la eliminación de múltiples iniciativas en sectores sensibles como seguridad, educación y salud.

Agencia UNO / Oscar Guerra Ampliar

En el caso del Ministerio de Educación, se propone descontinuar al menos 15 programas, incluyendo: Programa de Alimentación Escolar, el Plan Nacional de Lectura, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el programa PACE.

A ello se suma la instrucción de aplicar recortes de al menos 15% en otras líneas presupuestarias, como la Subvención de Gratuidad o los aportes a universidades estatales.

En concreto, la lista de programas propuestos para su descontinuación en Educación son:

Fondo de Apoyo a la Educación Pública

Beca de Apoyo Vocación Profesor

Programa de Alimentación Escolar

Jardín Infantil Transitorio - Estacional

Escuela para Directivos

Otras Subvenciones Escolares

Plan Nacional de Escritura

Plan de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo

Programa Nacional de Lectura

Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos

Reinserción Escolar

Sistema Nacional de Inducción y Mentoría

Actividades de Interés Nacional (ex Transferencia Universidad de Chile)

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (ex Beca PSU)

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE

Salud y Seguidad

En salud, si bien el detalle específico es más acotado, el enfoque de reducción transversal ha generado preocupación por eventuales impactos en programas de atención primaria y cobertura.

En específico, la lista de programas propuestos para su descontinuación en Salud son:

Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes

Atención en salud integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos o sujetos a responsabilidad penal adolescente

Camas Socio Sanitarias

Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia

Continuidad de cuidados preventivos y de tratamiento en APS

Control de Salud de Niño y Niña Sano en Establecimientos Educacionales

Cuidados Paliativos Universales en la APS

Elige Vida Sana

Espacios Amigables

Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS (FOFAR)

Hospitalización Domiciliaria

Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica

Más Adultos Mayores Autovalentes

Plan Nacional de Demencia

Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas

Programa Odontológico Integral

Programa Preventivo en Salud Bucal “Sembrando Sonrisas”

Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud

Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS

Programa de Apoyo a la Identidad de Género

Programa de Cuidados Comunitarios en APS

Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS)

Programa de Salud Trans

Programa Nacional de Prevención del Suicidio

En Seguridad Pública, en tanto, se anticipa una revisión de iniciativas vinculadas a prevención y reinserción, bajo el mismo criterio de eficiencia y sostenibilidad financiera.

Los programas propuestos para su descontinuación en Saguridad son:

Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología)

Calles Sin Violencia

Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO)

Desde Hacienda se argumenta que el nuevo enfoque responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas en un horizonte plurianual (2027-2031), condicionando la aprobación de nuevos proyectos a su viabilidad económica.

Sin embargo, las propuestas han generado críticas desde la oposición, que advierte sobre el riesgo de debilitar políticas públicas clave.