De Prevención del Suicidio a Calles Sin Violencia: el detalle de los más de 40 programas que Hacienda propone recortar en Educación, Salud y Seguridad
Durante la jornada, se conoció un documento con propuestas realizadas por Hacienda para recortar programas gubernamentales de cara al presupuesto 2027.
El Ministerio de Hacienda encendió el debate político tras enviar un oficio a las distintas carteras con lineamientos para la elaboración del Presupuesto 2027, en el que se plantea un ajuste estructural del gasto público en medio de un escenario de “estrechez fiscal”.
El documento instruye evaluar la continuidad de programas y priorizar aquellos que aseguren obligaciones legales, abriendo la puerta a la eliminación de múltiples iniciativas en sectores sensibles como seguridad, educación y salud.
En el caso del Ministerio de Educación, se propone descontinuar al menos 15 programas, incluyendo: Programa de Alimentación Escolar, el Plan Nacional de Lectura, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el programa PACE.
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A ello se suma la instrucción de aplicar recortes de al menos 15% en otras líneas presupuestarias, como la Subvención de Gratuidad o los aportes a universidades estatales.
En concreto, la lista de programas propuestos para su descontinuación en Educación son:
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública
- Beca de Apoyo Vocación Profesor
- Programa de Alimentación Escolar
- Jardín Infantil Transitorio - Estacional
- Escuela para Directivos
- Otras Subvenciones Escolares
- Plan Nacional de Escritura
- Plan de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Artes en el Sistema Educativo
- Programa Nacional de Lectura
- Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos
- Reinserción Escolar
- Sistema Nacional de Inducción y Mentoría
- Actividades de Interés Nacional (ex Transferencia Universidad de Chile)
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (ex Beca PSU)
- Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE
Salud y Seguidad
En salud, si bien el detalle específico es más acotado, el enfoque de reducción transversal ha generado preocupación por eventuales impactos en programas de atención primaria y cobertura.
En específico, la lista de programas propuestos para su descontinuación en Salud son:
- Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes
- Atención en salud integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos o sujetos a responsabilidad penal adolescente
- Camas Socio Sanitarias
- Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia
- Continuidad de cuidados preventivos y de tratamiento en APS
- Control de Salud de Niño y Niña Sano en Establecimientos Educacionales
- Cuidados Paliativos Universales en la APS
- Elige Vida Sana
- Espacios Amigables
- Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS (FOFAR)
- Hospitalización Domiciliaria
- Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica
- Más Adultos Mayores Autovalentes
- Plan Nacional de Demencia
- Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas
- Programa Odontológico Integral
- Programa Preventivo en Salud Bucal “Sembrando Sonrisas”
- Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud
- Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS
- Programa de Apoyo a la Identidad de Género
- Programa de Cuidados Comunitarios en APS
- Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS)
- Programa de Salud Trans
- Programa Nacional de Prevención del Suicidio
En Seguridad Pública, en tanto, se anticipa una revisión de iniciativas vinculadas a prevención y reinserción, bajo el mismo criterio de eficiencia y sostenibilidad financiera.
Los programas propuestos para su descontinuación en Saguridad son:
- Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología)
- Calles Sin Violencia
- Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO)
Desde Hacienda se argumenta que el nuevo enfoque responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas en un horizonte plurianual (2027-2031), condicionando la aprobación de nuevos proyectos a su viabilidad económica.
Sin embargo, las propuestas han generado críticas desde la oposición, que advierte sobre el riesgo de debilitar políticas públicas clave.
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