Dirigió a la U y tuvo un tenso cruce con un periodista en Colombia: “No te lo voy a permitir...”

Alfredo Arias tuvo un paso para el olvido por Universidad de Chile en 2019, donde llegó con grandes pergaminos tras buenas campañas en Bolivar.

El técnico uruguayo mantiene un ingrato récord con los “Azules”, siendo el DT con una de las peores rachas sin victorias en la historia del club, con ocho sin ganar.

En la actualidad, Arias dirige al Junior de Barranquilla en Colombia, donde marcha en la tercera posición del torneo tras conquistar el título de liga en 2025.

Sin embargo, vivió un tenso momento con un periodista en conferencia de prensa posterior a la igualdad del “Tiburón” ante Cúcuta, donde se le consultó por un supuesto gesto de “robo” con el juez del compromiso.

“¿Este gesto quiere decir robo? Yo estaba rascándome la mejilla”, se defendió Arias.

La discusión se extendió ante la insistencia del periodista, por lo que el DT uruguayo terminó por perder la paciencia y le respondió en duros términos.

“Lo que te digo es que cuando vayas a hacerme una pregunta, que sea una pregunta. No que des tu opinión de dos jugadas después de opinar de que yo hice un gesto de que me habían robado el partido. Eso no te lo voy a permitir”, respondió.