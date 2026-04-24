;

FOTOS. Así fue el violento robo a tienda del MUT: imágenes muestran agresivo ingreso de encapuchados con armas de fuego

El hecho dejó cuatro trabajadores de seguridad lesionados tras un forcejeo al interior del recinto.

Javiera Rivera

Así fue el violento robo en el MUT: grupo ingresó encapuchado y con armas blancas

Así fue el violento robo en el MUT: grupo ingresó encapuchado y con armas blancas

Este viernes, registros difundidos en redes sociales captaron el momento en que un grupo de individuos encapuchados protagonizó un violento robo al interior del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la Región Metropolitana.

En las imágenes se observa cómo cerca de una decena de sujetos irrumpe en una tienda de artículos electrónicos, portando armas blancas y generando un ambiente de alta tensión entre clientes y trabajadores del recinto.

En medio del intento de robo, se produjo un enfrentamiento con guardias de seguridad, dejando al menos cuatro de ellos lesionados.

Revisa también

ADN

Los registros muestran corridas, forcejeos y la rápida acción de personal de seguridad, mientras los individuos intentaban sustraer productos como celulares, relojes y tablets, cuyo avalúo total bordea los $3 millones.

Tras el aviso al 133, Carabineros llegó al lugar y logró la detención de uno de los involucrados, un menor de edad con antecedentes por delitos similares.

El caso ya está en manos del Ministerio Público, mientras las imágenes continúan circulando y dan cuenta de la violencia con que actuó el grupo al interior del concurrido centro comercial.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad