Así fue el violento robo en el MUT: grupo ingresó encapuchado y con armas blancas

Este viernes, registros difundidos en redes sociales captaron el momento en que un grupo de individuos encapuchados protagonizó un violento robo al interior del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la Región Metropolitana.

En las imágenes se observa cómo cerca de una decena de sujetos irrumpe en una tienda de artículos electrónicos, portando armas blancas y generando un ambiente de alta tensión entre clientes y trabajadores del recinto.

En medio del intento de robo, se produjo un enfrentamiento con guardias de seguridad, dejando al menos cuatro de ellos lesionados.

Los registros muestran corridas, forcejeos y la rápida acción de personal de seguridad, mientras los individuos intentaban sustraer productos como celulares, relojes y tablets, cuyo avalúo total bordea los $3 millones.

Tras el aviso al 133, Carabineros llegó al lugar y logró la detención de uno de los involucrados, un menor de edad con antecedentes por delitos similares.

El caso ya está en manos del Ministerio Público, mientras las imágenes continúan circulando y dan cuenta de la violencia con que actuó el grupo al interior del concurrido centro comercial.

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