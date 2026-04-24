Jackson arremete contra Desbordes y publica mensaje de Whatsapp para desmentir al alcalde de Santiago por desvinculación de funcionaria con cáncer

Un encendido cruce a través de redes sociales protagonizaron el alcalde de Santiago, Mario Desbordes con Miguel Crispi y Giorgio Jackson. La controversia se originó tras un reportaje televisivo que abordó la salida de Eleonora Espinoza, ex jefa de división de la Subdere, quien enfrentaba un tratamiento contra el cáncer durante el cambio de mando de marzo de 2022.

Desbordes inició la ofensiva acusando a las autoridades del actual gobierno de haber despedido a la funcionaria mientras estaba convaleciente, asegurando que él mismo pidió mantenerla en el cargo para completar su tratamiento. “El 11 de marzo en la mañana la echaron. Jackson calla y Crispi miente”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

Señor Crispi, a usted y al señor Jackson los llamé semanas antes del cambio de mando. Con ambos conversé la situación en detalle, y ambos quedaron de revisar lo pedido. No es cierto que me comunique con usted “días después de asumir”. Por favor no mienta, mejor hubiera sido… https://t.co/gwIxbBK8Q8 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 24, 2026

Los documentos de la discordia

La respuesta de Miguel Crispi no se hizo esperar. El militante del Frente Amplio publicó un decreto exento de la Subdere fechado el 28 de febrero de 2022 —durante el gobierno de Sebastián Piñera— donde se consigna la aceptación de la renuncia voluntaria de Espinoza.

Fecha de aceptación : 28 de febrero de 2022 por el gobierno saliente.

: 28 de febrero de 2022 por el gobierno saliente. Efectividad de la salida: 11 de marzo de 2022, coincidiendo con el cambio de mando.

Crispi acusó que las imputaciones en su contra carecen de fundamento y anunció que evalúa acciones legales por daño a la honra.

La filtración de WhatsApp

El conflicto escaló cuando Giorgio Jackson intervino en la discusión cuestionando la veracidad de los dichos de Desbordes. Jackson reveló que posee registros de mensajes enviados por el alcalde el 18 de marzo de 2022, 18 días después de que su propio gobierno aceptara la renuncia de la funcionaria.

“¿Es necesario que muestre el pantallazo para que dejes de mentir?”, interpeló Jackson antes de publicar una captura de la conversación donde se muestra a Desbordes abogando por la trabajadora semanas después del inicio de la nueva administración.