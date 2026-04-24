Figura clave de Canal 13 se sincera tras ser suspendido de la señal televisiva: “No lo he pasado tan bien”

Un complejo momento es el que está atravesando un querido rostro de Canal 13, quien recibió un duro castigo por parte de la estación televisiva.

Se trata nada más y nada menos que de Rodrigo “Gallina” Avilés, quien fue suspendido del canal por dos semanas y sin goce de sueldo, según reportó Página 7.

El castigo se originó luego de que el comunicador mostró a los nuevos participantes de Vecinos al Límite en el espacio matinal de OnceStream, plataforma de streaming de Pamela Díaz.

Según informó la periodista de espectáculos, Paula Escobar, los ejecutivos del canal se habrían molestado ya que los participantes del reality aún no habían sido presentados formalmente.

Cabe recordar que Gallina forma parte del equipo de Hay que decirlo de Canal 13, mismo programa en el que cometió el error que lo llevó a su suspensión.

“Tengo un grado de culpa”

Tras lo sucedido, el comunicador, en diálogo con Once Stream, se refirió al castigo que le dio el canal. “No la he pasado tan bien. Ha sido una semana complicada”, partió señalando Avilés.

“Tengo un grado de culpa, he estado entendiendo lo que pasó, tratando de tener una reflexión de todo lo que pasó”, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “yo agaché el moño. Ese día del live que hicimos con el equipo, en ningún momento yo me quise aprovechar de la exclusiva o algo así”.

“Todo lo contrario, yo estaba simplemente siguiendo lo que estaba pasando en el live. Estaba disfrutando de lo que estábamos haciendo. Después me pegué la cachada de lo que había pasado”, añadió Gallina.