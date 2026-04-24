En el marco de la implementación de la reducción de la jornada laboral a 42 horas, el exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, arremetió con dureza contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando una falta total de agenda laboral y una estrategia orientada a debilitar reformas impulsadas en la administración anterior.

“Lo que uno ha visto es que es un gobierno que en materia laboral lo único que ha hecho es discutir y cuestionar la agenda laboral que tuvimos como gobierno, pero la verdad es que no hay una agenda laboral en este gobierno”, afirmó en Ciudadano ADN, marcando el tono crítico de su análisis.

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A su juicio, el Ejecutivo ha optado por intervenciones indirectas: “Por la vía administrativa, por la vía del decreto, están buscando sacarle ‘raspadito’ a las leyes para ver cuánto pueden revertir”.

El exsecretario de Estado también cuestionó el trasfondo político de las decisiones del actual gobierno, asegurando que existe una intención de frenar avances consolidados. “Todo su horizonte laboral tiene que ver con cómo le ponen algún freno de mano a las conquistas laborales que se lograron en los últimos cuatro años”, sostuvo, advirtiendo que esto “demuestra que las preocupaciones por el trabajo y el empleo no son parte de la agenda”.

En materia económica, Boccardo fue aún más categórico al criticar el plan de empleo del Ejecutivo, especialmente el crédito tributario a empresas. “Es un subsidio caro, que no genera empleos y beneficia a grandes empresas. Vamos a gastar 1.700 millones de dólares al año sin certeza de que se creen puestos de trabajo”, señaló. Además, advirtió que esta política podría incluso desincentivar el alza de salarios.

Finalmente, el exministro alertó sobre el impacto estructural de estas medidas: “Hay una convicción ideológica de que bajar impuestos genera automáticamente inversión y empleo, pero eso hoy es muy discutible”. En ese sentido, concluyó que el rumbo del gobierno podría traducirse en efectos concretos en la vida de las personas