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Más de 100 disparos: motociclista es asesinado a balazos en plena vía pública en Lo Espejo

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) lidera las diligencias tras el ataque armado.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Más de 100 disparos: motociclista es asesinado a balazos en plena vía pública en Lo Espejo

Un violento homicidio se registró durante la mañana de este viernes en la comuna de Lo Espejo, en la zona sur de la capital, donde un hombre murió tras ser acribillado en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Padre Hurtado con pasaje 21 Sur, en la población José María Caro.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada y recibió múltiples impactos de bala.

Más de 100 disparos

Según informaron desde la Policía de Investigaciones (PDI), se perpetraron más de 100 disparos, lo que da cuenta de la violencia del ataque. Además, la moto quedó en el sitio del suceso y está siendo periciada por equipos especializados.

Carabineros realizó un allanamiento a un domicilio cercano, ya que testigos señalaron que los autores de los disparos habrían huido hacia ese sector. Sin embargo, no se encontraron personas ni armas en el inmueble.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se dirige al lugar para encabezar las diligencias, en un caso que se mantiene en desarrollo.

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