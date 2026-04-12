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Disparos contra cárcel de Puerto Montt: desconocido atacó puesto de vigilancia de Gendarmería

No hubo funcionarios lesionados y el Ministerio Público quedó a cargo de la investigación.

Cristóbal Álvarez

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Oscar Guerra

Durante la madrugada de este lunes, un sujeto desconocido efectuó dos disparos con arma de fuego contra uno de los puestos de vigilancia del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

De acuerdo con lo informado por Gendarmería, el individuo fue detectado por un funcionario de garita mientras realizaba lanzamientos desde el exterior del recinto, momento en que se produjeron los disparos.

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Tras el incidente, la institución activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, instruyendo al personal de vigilancia mantenerse alerta al interior de sus posiciones.

Desde Gendarmería precisaron que no se registraron funcionarios lesionados y que el recinto penal continúa operando con normalidad.

Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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