Participó en ‘Juego de Tronos’ y hoy está irreconocible tras su paso por una secta: “Fue doloroso y oscuro”

Un impactante relato sorprendió al mundo del espectáculo luego de que la actriz Hannah Murray, conocida por sus papeles en las series Game of Thrones y Skins, revelara en una entrevista que pasó por una secta y terminó internada en un hospital psiquiátrico.

Murray, de 36 años, lanzó su autobiografía titulada The Make-Believe, donde relató, en sus propias palabras, el episodio más oscuro de su vida.

“Cuando tenía 27 años, era actriz y participaba en la producción de HBO Game of Thrones, pero mi vida detrás de escena era verdaderamente increíble y terrorífica”, comentó.

Según explicó, mientras buscaba esperanza y sentido, ingresó a una secta, lo que derivó en una crisis de salud mental que culminó con su internación en un hospital psiquiátrico.

La actriz, recordada por interpretar a Cassie Ainsworth en Skins, fue convencida por un “líder carismático” que le prometía “recompensas espirituales” si se involucraba más en el grupo.

En su relato, Murray también señaló que se enamoró de este líder, lo que la llevó al límite emocional, hasta ser diagnosticada con trastorno bipolar.

“Estoy muy orgullosa de este libro. Durante todo este proceso me he sentido empoderada para contar mi propia historia y recuperar mi propia narrativa. Me entusiasma compartirla con los lectores, para que puedan adentrarse en un capítulo de mi vida que fue a veces mágico, a veces caótico, a veces doloroso y oscuro”, concluyó.