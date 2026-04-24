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A plena luz del día: balacera deja un muerto al interior de un auto frente a colegio en Pedro Aguirre Cerda

El ataque ocurrió a plena luz del día y a metros del Grace School, donde se hallaron drogas y múltiples evidencias balísticas.

Nelson Quiroz

Gabriel Riveros

A plena luz del día: balacera deja un muerto al interior de un auto frente a colegio en Pedro Aguirre Cerda

A plena luz del día: balacera deja un muerto al interior de un auto frente a colegio en Pedro Aguirre Cerda

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Una violenta balacera registrada la tarde de este viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda dejó a un hombre fallecido al interior de un vehículo, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y a metros de un establecimiento educacional, generando preocupación entre vecinos y apoderados del sector.

El procedimiento se inició cerca de las 15:00 horas, cuando Carabineros llegó hasta la intersección de Armada Nacional con calle Maestranza, donde encontraron un automóvil con su conductor sin vida.

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En el lugar también se hallaron al menos cuatro paquetes de droga y múltiples vainillas en la calzada, evidenciando la violencia del ataque en una zona altamente transitada, justo frente al colegio Grace School.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, que realizará peritajes para esclarecer la dinámica del crimen, identificar a los responsables y determinar si existe vínculo entre la víctima y la droga encontrada.

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