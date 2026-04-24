Fiscalía revela la fría acción que realizó ex carabinero imputado tras choque que dejó una mujer muerta

La investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte ha revelado detalles críticos sobre la dinámica previa y posterior al accidente fatal ocurrido en la intersección de San Francisco con Tarapacá, en Santiago Centro. El evento, registrado pasadas las 02:30 horas, involucró a un vehículo conducido por Ángel Cerna Rojas, entonces cabo de la Cuarta Comisaría, quien colisionó contra un auto de aplicación, provocando la muerte de una pasajera colombiana de 20 años.

Según el fiscal jefe de Flagrancia, Fernando Ruiz, la secuencia se inició en un local nocturno donde el imputado y otros acompañantes se negaron a pagar la cuenta. Tras un control de identidad policial en el lugar donde finalmente cancelaron el servicio, el grupo se retiró para protagonizar, minutos después, la colisión por no respetar las condiciones del tránsito y circular a exceso de velocidad.

La simulación de un robo

El aspecto más complejo del caso radica en la conducta posterior de Cerna Rojas. Tras huir del sitio del suceso sin prestar ayuda a la víctima, el exfuncionario se presentó en la 20° Comisaría de San Miguel junto a personal de seguridad municipal para denunciar que había sido víctima de una “encerrona” en el centro de Santiago.

Sin embargo, el personal que acogió la denuncia detectó rápidamente que el solicitante se encontraba en estado de ebriedad y presentaba contradicciones severas en su relato. Al contrastar esta información con el reporte del accidente en Santiago Centro, se procedió a su detención. Registros de cámaras de seguridad confirmaron que, tras el impacto, Cerna Rojas descendió del vehículo, verificó el estado de la víctima tendida en la vía pública y optó por retirarse.

Peritajes y estrategia de defensa

En la audiencia de formalización, la defensa del imputado planteó que la víctima no portaba cinturón de seguridad en el asiento trasero del Uber. No obstante, la Fiscalía descartó este argumento como eximente, sosteniendo que la causa principal fue la conducción en estado de ebriedad, lo que provocó que el conductor no se percatara de la luz roja del semáforo.

Respecto a los otros seis funcionarios que fueron dados de baja, el fiscal Ruiz precisó lo siguiente:

Responsabilidad penal: Sigue bajo investigación, aunque actualmente no existen órdenes de detención en su contra.

Sigue bajo investigación, aunque actualmente no existen órdenes de detención en su contra. Conducta de los acompañantes: Si bien huyeron del lugar, no habrían realizado actos activos de obstrucción o entregado versiones falsas a la autoridad.

El tribunal aplicó la Ley Emilia para decretar la prisión preventiva, considerando que el delito de conducción con resultado de muerte sumado al incumplimiento del artículo 195 (no detener la marcha ni prestar auxilio) conlleva penas de cumplimiento efectivo. El plazo de investigación se fijó en 120 días.