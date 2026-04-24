Estudio revela cuál es la edad más peligrosa para subir de peso: riesgo de muerte aumenta un 70%

Revelan la edad más peligrosa para subir de peso: riesgo de muerte aumenta hasta un 70% / Kinga Krzeminska

No solo importa cuánto peso se gana, sino también cuándo ocurre. Así lo concluyó un nuevo estudio internacional que identificó cuál es la etapa de la vida más riesgosa para desarrollar obesidad.

La investigación, publicada en eClinicalMedicine, analizó datos de más de 600 mil personas y detectó que quienes desarrollan obesidad entre los 17 y 29 años tienen un 70% más de riesgo de morir por cualquier causa.

Los expertos explican que el problema no es solo el aumento de peso, sino el tiempo que el cuerpo permanece expuesto a sus efectos. Es decir, mientras antes comienza la obesidad, mayor es el desgaste acumulado en el organismo.

“El hallazgo más consistente es que subir de peso a edades más tempranas se asocia a un mayor riesgo de muerte prematura”, explicó la epidemióloga Tanja Stocks, una de las autoras del estudio.

Riesgos que se acumulan con los años

El análisis mostró que la obesidad temprana está fuertemente vinculada a enfermedades como:

Problemas cardiovasculares (infartos y accidentes cerebrovasculares)

Diabetes tipo 2

Algunos tipos de cáncer

Pese a estas limitaciones, los expertos coinciden en que los resultados entregan una señal clara: la prevención debe comenzar lo antes posible.

“El mensaje es que no debemos enfocarnos solo en el peso, sino en los patrones a lo largo de la vida”, señalaron los investigadores.