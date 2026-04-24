El enigma de las ‘escamas’ en Marte: Curiosity descubre un extenso relieve poligonal que refuerza las teorías sobre la vida

El rover Curiosity vuelve a hacer noticia por las imágenes compartidas de la superficie de Marte, exponiendo una realidad muy interesante.

Las fotografías divulgadas por la NASA corresponden a las faldas del Monte Sharp y han desatado una oleada de fascinación tanto en la comunidad científica como en las redes sociales.

Lo que a simple vista parece una superficie recubierta por ‘piel de dragón’ o ‘escamas de cocodrilo’, es en realidad un vasto campo de formaciones geológicas poligonales que podrían ser la clave definitiva para entender los ciclos climáticos del ‘Planeta Rojo’ en su era primitiva.

Aunque este tipo de texturas tipo panal ya habían sido detectadas anteriormente, la comunidad de investigadores se ha mostrado sorprendida por la magnitud del hallazgo.

La extensión y densidad de estas rocas en la zona es considerablemente superior a lo registrado en misiones previas.

El descubrimiento se produjo mientras el Curiosity se dirigía hacia una formación de diez metros de diámetro denominada Antofagasta, bautizada así justamente en homenaje a la ciudad y región del norte de Chile.

Las primeras capturas en alta resolución y color fueron procesadas por Kevin M. Gill, ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), tras recibir los datos recolectados el pasado 13 de abril.

Abigail Fraeman, científica planetaria del JPL, destacó la excepcionalidad del terreno: “Ya habíamos visto rocas con patrones poligonales como estas antes, pero no parecían tan abundantemente presentes, extendiéndose por el suelo durante metros y metros en nuestros mosaicos de la Mastcam”.

Huellas de un pasado húmedo

Para los geólogos, estas escamas son indicadores de procesos de desecación. En la Tierra, estos patrones geométricos son comunes en llanuras de barro que atraviesan ciclos repetitivos de humedad y sequía extrema.

Cuando el lodo se seca de forma recurrente, las grietas se reorganizan naturalmente hasta adoptar formas hexagonales o poligonales complejas.

El hallazgo en el cráter Antofagasta sugiere que Marte no solo tuvo agua en el pasado, sino que experimentó condiciones estacionales o cíclicas.

Esto implica que el agua líquida aparecía y desaparecía de forma regular, un factor que los científicos consideran crucial para la posible aparición de vida microbiana hace miles de millones de años.

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Hipótesis sobre la formación de las ‘escamas’

Los expertos barajan diversas teorías para explicar la textura rugosa y elevada de estas rocas:

Mineralización de grietas: Con el tiempo, las fracturas originales pudieron rellenarse con minerales más duros. Tras eones de erosión eólica, el material blando desapareció, dejando las crestas minerales en relieve.

Con el tiempo, las fracturas originales pudieron rellenarse con minerales más duros. Tras eones de erosión eólica, el material blando desapareció, dejando las crestas minerales en relieve. Ciclos de congelación: Al igual que en las zonas árticas terrestres, la expansión y contracción del hielo bajo la superficie pudo haber fracturado la roca en patrones uniformes.

Al igual que en las zonas árticas terrestres, la expansión y contracción del hielo bajo la superficie pudo haber fracturado la roca en patrones uniformes. Depósitos de salmuera: En lugares similares, como la zona de Pontours, se han hallado altas concentraciones de sales, lo que refuerza la idea de antiguos depósitos de agua evaporada.

Más que pareidolia

A raíz de estas nuevas imágenes, desde la National Aeronautics and Space Administration mantienen el foco prioritario en conocer la composición químicas de estas rocas.

El cráter Antofagasta ha sido seleccionado como un punto de interés crítico no solo por su geología, sino porque podría albergar compuestos orgánicos preservados en el tiempo.

Fraeman subrayó que el análisis de los datos químicos recolectados por el Curiosity será determinante para confirmar si estas estructuras se formaron bajo el mismo proceso que las halladas anteriormente o si representan un capítulo nuevo y distinto en la historia hídrica de Marte.

Mientras tanto, el fenómeno de la pareidolia (la tendencia del cerebro a reconocer formas familiares en objetos aleatorios) seguirá alimentando la imaginación de quienes ven en las rocas marcianas vestigios de criaturas fantásticas o los lleva a levantar teorías alejadas de la realidad.