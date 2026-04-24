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Los videojuegos se toman el cine en 2026: la fecha de estreno de estos películas que llegan a la pantalla grande

La industria cinematográfica vivirá una temporada de estrenos con grandes franquicias de su contraparte digital.

Felipe Romo

Los videojuegos se toman el cine en 2026: la fecha de estreno de estos películas que llegan a la pantalla grande

Los videojuegos se transformaron en un gran imperio en el mundo del entretenimiento, desbancando al cine o la música con ganancias anuales que alcanzan e incluso superan los $200.000 millones de dólares.

La industria de los juegos de video dio el salto a la gran pantalla hace algunos años, y en 2026 tendrán un calendario lleno de estrenos con populares franquicias que volverán a incursionar en el cine.

Durante el presente mes de abril, Super Mario Galaxy: la película, tuvo un sensacional éxito y alcanzó los $750 millones de dólares en taquilla.

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El próximo 9 de mayo será el turno de Mortal Kombat II, secuela de la cinta estrenada en 2021 que trae a la brutal saga de pelea de regreso.

En esta ocasión, incorporará nuevos personajes clásicos de la franquicia como Johnny Cage interpretado por Karl Urban, actor de “The Boys”. También, Joe Taslim volverá para dar vida al villano Noob Saibot.

Las películas de videojuegos de lucha no terminan aquí, ya que el 16 de octubre se estrenará Street Fighter, que tendrá una nueva oportunidad en el cine tras varios intentos sin mucho éxito.

La cinta contará con la presencia de los luchadores de WWE, Cody Rhodes, dando vida a “Guile”, y Roman Reigns, interpretando a “Akuma”.

El calendario lo cerrará Angry Birds III, que cerrará la trilogía inspirada en el popular videojuegos de móviles. La película tiene fecha de estreno el 23 de diciembre, en épocas navideñas.

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