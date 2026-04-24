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Rebeca Naranjo comparte enigmático mensaje tras supuesto término con Nano Calderón: “Quiero dejar algo muy claro”

La influencer se refirió a los rumores de quiebre con el hijo de Raquel Argandoña.

Sebastián Escares

Rebeca Naranjo comparte enigmático mensaje tras supuesto término con Nano Calderón: “Quiero dejar algo muy claro”

Las alarmas de un posible término entre Hernán “Nano” Calderón y Rebeca Naranjo se encendieron durante las últimas horas, luego de que surgieran diversos rumores desde portales de farándula e incluso ciertas indirectas por parte de la pareja.

Primero fue el hijo de Raquel Argandoña quien habría lanzado un presunto “palo” a través de una publicación en TikTok. “Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia”, subió Nano sin dar nombres, pero dejando un gran espacio a la duda.

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Tras ello, publicó una serie de historias en Instagram de un viaje al extranjero. En esa línea, el portal Infama lanzó: “¡Se acabó! Nano Calderón habría viajado soltero para celebrar el cumpleaños de un amigo".

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Infama - Instagram

Ante ello, la propia Rebeca Naranjo decidió romper el silencio y entregó un enigmático mensaje en redes sociales apuntando a los rumores que apuntan al fin de su relación con Calderón.

Por medio de su Instagram, la influencer compartió una historia en la que dijo: “Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal”, partió señalando.

Tras ello, Rebeca Naranjo expresó: “Quiero dejar algo muy claro. Mi vida privada es justamente eso, privada”, sentenció.

La respuesta de la influener dejó en completa incertidumbre sobre su estado sentimental actual. Por su parte, Nano Calderón ha compartido una serie de historias relacionadas a su viaje en el extranjero.

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