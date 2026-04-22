¿Adiós al deterioro cognitivo?: El uso de spray nasal que promete “devolver la chispa” a tu memoria y cerebro

Durante décadas, el desgaste cognitivo propio del avance de la edad ha sido considerado como un camino sin retorno, como una problemática natural sin remedios concretos que puedan revertirla.

Sin embargo, hoy en día surge un hito sin precedentes a partir de un estudio que logró resultados sorprendentes a partir de pruebas inesperadas.

Todo parte en un método sencillo y no invasivo: el uso de aerosoles nasales. A partir de ciertas características y condiciones, se puede llegar a conclusiones muy llamativas.

La investigación, desarrollada en la Universidad Texas A&M, sugiere que el deterioro de la memoria y la pérdida de agilidad mental no son necesariamente destinos inevitables.

El foco apunta a la neuroinflamación, un proceso crónico que afecta directamente al hipocampo y que suele ser el precursor de patologías graves como el Alzheimer.

A diferencia de los tratamientos tradicionales, esta propuesta no requiere cirugías ni fármacos de administración compleja.

El equipo liderado por el doctor Ashok Shetty, junto a los científicos Madhu Leelavathi Narayana y Maheedhar Kodali, ha diseñado un compuesto basado en vesículas extracelulares (EV).

Estas partículas, derivadas de células madre, funcionan como mensajeros que transportan microARN directamente al tejido cerebral.

La relevancia de este avance radica en su capacidad para sortear la barrera hematoencefálica, la defensa natural del cuerpo que suele impedir el paso de la mayoría de los medicamentos al cerebro.

Según explica Narayana, estos microARN “actúan como reguladores principales” de los procesos genéticos, permitiendo que el tratamiento llegue a las células inmunitarias y neutralice la inflamación desde adentro.

Más energía y mejor memoria

La investigación, cuyos hallazgos fueron difundidos en el Journal of Extracellular Vesicles, detalla que tras la aplicación del spray se observaron mejoras significativas en tres pilares clave:

Reducción de la inflamación: Se inhibieron vías críticas como el inflamasoma NLRP3.

Se inhibieron vías críticas como el inflamasoma NLRP3. Optimización energética: Las mitocondrias recuperaron parte de su funcionamiento habitual.

Las mitocondrias recuperaron parte de su funcionamiento habitual. Capacidad cognitiva: Los sujetos de prueba mostraron un desempeño superior en tareas de retención y aprendizaje.

Sobre este impacto, Madhu fue enfático al señalar: “Estamos devolviendo a las neuronas su chispa”.

Ampliar

Aunque los ensayos se realizaron en ratones de 18 meses (edad equivalente a unos 60 años humanos), los resultados han generado un optimismo cautivador.

Los ejemplares tratados demostraron mayor agilidad para reconocer su entorno y responder a nuevos estímulos, sin distinción de sexo. Al respecto, el Dr. Shetty calificó el efecto como “universal”.

Este avance llega en un momento crítico a nivel global, con datos de Alzheimer’s Disease International que proyectan un panorama complejo.

De los 69,2 millones de personas que padecen demencia actualmente, la cifra podría escalar a 152 millones para el año 2050.

En regiones como Latinoamérica, el salto sería drástico, pasando de 6,41 millones en 2020 a más de 20,5 millones a mediados de siglo.

Redefiniendo el concepto de vejez

El equipo ya inició los trámites de patente en Estados Unidos, con la mira puesta en los ensayos clínicos con personas. Para Shetty, este proyecto no busca simplemente extender la vida, sino mejorar la calidad de la misma.

“Nuestro objetivo es un envejecimiento cerebral satisfactorio: mantener a las personas activas, alertas y conectadas”, resumió el experto, añadiendo que la meta es no solo vivir más, sino “vivir de forma más inteligente y saludable”.

Con este desarrollo, la ciencia se encamina hacia un cambio de paradigma donde envejecer ya no signifique resignarse a la pérdida de facultades. Como bien concluye el neurocientífico, “nuestro enfoque redefine lo que significa envejecer”.