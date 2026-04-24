Avistamiento histórico en el Altiplano: así es la hembra de guanaco blanca que desafía a la naturaleza en Chile

El ecosistema de la Reserva de la Biósfera Lauca, en la Región de Arica y Parinacota, se convirtió en el escenario de un hallazgo que revoluciona los manuales de biología tradicionales.

Durante los patrullajes preventivos realizados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se confirmó la presencia de una hembra de guanaco de pelaje completamente blanco, un fenómeno inusual derivado de una particularidad genética.

A diferencia del albinismo, este espécimen presenta leucismo, una anomalía que reduce la melanina en el pelaje pero mantiene el color normal en los ojos.

En el entorno hostil del altiplano, esta característica suele ser una desventaja crítica: la falta de camuflaje convierte a estos animales en objetivos visibles para depredadores como el puma, y frecuentemente son marginados por sus propias manadas.

Lo que hace este registro verdaderamente especial no es solo el color del animal, sino el éxito reproductivo y social que ha logrado.

Contra todo pronóstico, el espécimen ha logrado integrarse plenamente en un grupo familiar bajo la protección de un macho dominante, superando las barreras biológicas que suelen enfrentar los individuos con esta condición.

Hito científico y biológico

Sandro Maldonado, jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf en la zona, explicó que “esta condición ”suele originarse por problemas de endogamia o procesos de hibridación" (vía LUN).

El impacto científico se profundiza al observar que la hembra ya es madre de dos crías. Ambos descendientes muestran signos de pérdida de pigmentación en el lomo.

Esto sugiere una transmisión de estos rasgos genéticos, manteniendo hasta ahora un estado de salud óptimo y un comportamiento silvestre acorde a su especie.

Este avistamiento, que ocurre en aproximadamente uno de cada 30.000 ejemplares, surge en un momento clave para la fauna del norte chileno.

Cabe recordar que, desde el 2010, las poblaciones de guanacos en la zona sufrieron un duro golpe debido a brotes de sarna y la pérdida de conectividad en sus territorios.

Hoy, el hallazgo de este ejemplar en las cercanías de la Reserva Nacional Las Vicuñas es visto como una señal del proceso de recolonización de la especie en sus antiguos dominios.

Conaf mantiene un monitoreo estricto sobre las 358.312 hectáreas de la zona para garantizar que esta familia de guanacos pueda desarrollarse sin interferencias humanas, protegiendo así este capítulo inédito de la vida silvestre en el extremo norte de Chile.