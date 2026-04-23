Robo a camión en Maipú termina con un adolescente muerto y otro en riesgo vital en la ex Posta Central

Un violento procedimiento policial se registró este mediodía en la comuna de Maipú, dejando como saldo un menor de 15 años fallecido y otro adolescente en riesgo vital. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:45 horas, cuando personal de la 44° Comisaría de Carabineros acudió a la intersección de avenida Cuatro Poniente con Eduardo Frei Montalva para socorrer a un camión de reparto de alimentos que estaba siendo asaltado por un grupo armado.

Al llegar al lugar, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) enfrentaron a los delincuentes, quienes se encontraban sustrayendo mercadería. El operativo escaló rápidamente, sumando unidades de Radiopatrullas y el apoyo del helicóptero de la Prefectura Aérea para rodear a los sospechosos.

Persecución y fatal colisión

Según explicó el fiscal de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, los asaltantes intentaron escapar en un automóvil que contaba con encargo vigente por robo. Mientras dos de los integrantes de la banda huyeron a pie —siendo uno de ellos capturado ileso—, los otros dos adolescentes emprendieron la huida en el vehículo.

No obstante, la fuga terminó abruptamente a los pocos metros, cuando el conductor chocó violentamente contra un árbol. Los dos ocupantes resultaron con lesiones de extrema gravedad, siendo trasladados de urgencia a dependencias de la ex Posta Central. En el centro asistencial se confirmó el deceso del menor de 15 años, mientras que su acompañante, un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana, se mantiene en estado crítico.

Investigación de la Fiscalía

El Ministerio Público ha iniciado una serie de diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos. Entre las medidas instruidas se encuentran:

Peritaje balístico: Se investigará el uso de las armas de servicio por parte de los uniformados durante el enfrentamiento inicial.

Se investigará el uso de las armas de servicio por parte de los uniformados durante el enfrentamiento inicial. Armamento incautado: Se realizarán peritajes a un arma de fuego encontrada al interior del vehículo accidentado.

Se realizarán peritajes a un arma de fuego encontrada al interior del vehículo accidentado. Análisis del sitio del suceso: Equipos especializados trabajan en la intersección de Cuatro Poniente para reconstruir el intercambio de disparos y la trayectoria de la huida.

Hasta el momento, la situación del adolescente herido sigue siendo monitoreada en la ex Posta Central bajo estricto resguardo médico, mientras la policía continúa trabajando para identificar a los otros participantes del robo frustrado que lograron evadir el cerco policial inicial.