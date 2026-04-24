No va más: hay un nuevo DT caído en la Primera División del fútbol chileno / Daniel Pino/UnoNoticias

Cae otro DT en la Primera División del fútbol chileno. Según información de ADN Deportes, en las últimas horas se concretó la salida de Cristián Muñoz de la banca de Palestino.

“La Nona” no pudo sostenerse en el cargo tras la dura derrota que sufrió su equipo como local ante el colista Deportes Concepción, duelo que se disputó anoche en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Luego del partido, dirigentes del cuadro “árabe” se reunieron en una sala dentro del estadio, donde finalmente se consumó la destitución del técnico nacional, quien se despidió del plantel anoche.

Cristián Muñoz fue contratado por Palestino en diciembre del año pasado, después de coronarse campeón en la Primera B con Universidad de Concepción.

El DT alcanzó a dirigir 16 partidos en el elenco tricolor este 2026, cosechando cinco victorias, ocho derrotas y tres empates.