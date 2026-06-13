Preocupación generó en Viña del Mar el estado de la cruz ubicada en la parte superior de la Iglesia de los Padres Carmelitas, emplazada en Avenida Libertad entre 4 y 5 Norte, luego de que la estructura fuera observada visiblemente doblada y con eventual riesgo de caída.

La situación fue advertida inicialmente por vecinos del sector durante la jornada del viernes, lo que motivó la concurrencia de voluntarios de Bomberos para inspeccionar el lugar y evaluar el peligro que podría representar para peatones y automovilistas que circulan diariamente por una de las principales arterias de la ciudad, recogió ValparaísoInforma.

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Las labores se concentraron en determinar la estabilidad de la estructura y las medidas necesarias para evitar incidentes.

Durante este sábado, nuevas imágenes evidenciaron que la cruz continúa inclinada sobre el campanario del templo, manteniendo la preocupación entre residentes y transeúntes.

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Hasta el momento, las autoridades y equipos técnicos continúan monitoreando la condición de la estructura, mientras se evalúan las acciones que permitan resguardar la seguridad en el entorno de este tradicional recinto religioso de la Ciudad Jardín.