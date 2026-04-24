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Formalizan a tres funcionarios PDI por apropiación de $70 millones y joyas tras operativo en Calama

En la causa también fue incluida la esposa de uno de los detectives.

Javiera Rivera

Formalizan a tres funcionarios PDI por apropiación de $70 millones y joyas tras operativo en Calama

Formalizan a tres funcionarios PDI por apropiación de $70 millones y joyas tras operativo en Calama / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Este viernes, tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron detenidos y formalizados por su presunta participación en la apropiación de dinero en efectivo y joyas, en el marco de una indagatoria por robo en la división Ministro Hales de Codelco.

Según expuso el Ministerio Público en la audiencia, los detectives habrían realizado diligencias fuera del marco legal en un domicilio de Calama, instancia en la que se habrían quedado con cerca de $70 millones en efectivo, además de diversas especies de valor.

Entre los imputados figura un comisario de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), quien fue formalizado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, tras ser acusado de alterar un parte policial. El tribunal determinó su prisión preventiva.

Asimismo, un agente de la misma unidad fue imputado por malversación y lavado de activos, quedando también en prisión preventiva. En tanto, un subcomisario fue formalizado por su presunta participación en la falsificación del documento, quedando sujeto a arresto domiciliario total.

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En la causa también fue incluida la esposa de uno de los funcionarios, acusada de lavado de activos, para quien se decretó la misma medida cautelar de arresto domiciliario total.

El tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el que se buscará esclarecer la eventual responsabilidad de los involucrados en estos hechos, que se enmarcan en una causa mayor por la sustracción de cobre desde instalaciones de Codelco.

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