Incendio destruye casas en Estación Central: tres personas fueron rescatadas y una resultó con quemaduras

Un incendio estructural afectó durante esta jornada a tres viviendas en la comuna de Estación Central, específicamente en el sector de calle Hermanos Carrera con Santa Teresa.

La emergencia generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del centro de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego comprometió inmuebles que habrían funcionado con piezas en subarriendo, en condiciones que deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes. En el lugar también existía riesgo de propagación hacia dos vehículos estacionados en las cercanías.

Bomberos rescató a tres personas y realiza búsqueda secundaria

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes Santander, confirmó que la emergencia dejó tres viviendas afectadas. “Son 3 casas afectadas, con daños totales en 2 de ellas, y parcial en una”, señaló desde el sitio del siniestro.

Bomberos trabajó desde las techumbres y también al interior de las estructuras, donde se registraron derrumbes parciales producto del avance de las llamas. La emergencia obligó a extremar las precauciones por el riesgo estructural en las viviendas afectadas.

Pese a la magnitud del incendio, el comandante informó que el fuego no continuaba propagándose. “Estamos trabajando en labores de ventilación y remoción final. No hay propagación, y rescatamos a 3 personas a la llegada de Bomberos, pero vamos a hacer una búsqueda secundaria para determinar y tener certeza de que no hay nadie más en el interior”, explicó.

Respecto al estado de las personas afectadas, Yévenes detalló que “fueron 3 civiles rescatados, donde uno de ellos salió con una quemadura que lo está atendiendo personal de salud”.

Las labores de emergencia continuaban en el sector con trabajos de ventilación, remoción de escombros y revisión de los inmuebles comprometidos. El objetivo principal es descartar la presencia de más personas al interior y evitar nuevos focos.