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El curioso contratiempo que vivió Tanza Varela con la policía mexicana: “Yo cargaba con mis hijos”

“Siempre he tenido un tema con la violencia en el mundo”, comentó la actriz.

Nicolás Lara Córdova

El curioso contratiempo que vivió Tanza Varela con la policía mexicana: “Yo cargaba con mis hijos”

La actriz y celebridad chilena, Constanza Varela, vivió un momento incómodo en el aeropuerto de Ciudad de México cuando viajaba rumbo a Santiago con la idea de reinstalarse en nuestro país a mediados de 2025.

En dicha oportunidad, la actriz fue interrogada por la policía mexicana por unos curiosos objetos que ‘Tanza’ Varela en su maleta: obras de arte que contenían armas de fuego.

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En conversación con Las Últimas Noticias, Varela conversó sobre el momento que vivió en el aeropuerto de Ciudad de México.

“Primero tallaba armas a mano y luego las he hecho vaciadas con resina”, explicó la actriz.

“Cuando me caben en la maleta no pasa nada, porque los rayos detectan que se trata de plástico. Pero como estas obras no me cabían debía pasar por una oficina”, comentó Varela.

Tanza Varela comentó que en ese momento 16 efectivos policiales le hicieron mostrar los cuadros y que pensaron que podían explotar.

“Les expliqué, pero ellos no podían abrirlos, así que tuve que mostrarle lo que era. Yo cargaba con mis hijos en ese momento, imagínate la escena terrible”, contó la actriz.

Sobre por qué tiene esos cuadros, Varela comentó que “siempre he tenido un tema con la violencia en el mundo”.

“Me pasan cosas con las armas: detesto sus efectos, pero me encanta el diseño. Que increíble que hayan creado este tipo de diseño para hacer daño. Esta obra me ha sanado dudas y ha resuelto dudas sobre la violencia”, cerró.

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