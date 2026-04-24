“Antonella, entre mujeres no podemos estar sacándonos relaciones con hombres porque tú tienes tejado de vidrio”

Este viernes se emitió un nuevo episodio de Que te lo digo, de Zona Latina, donde Sergio Rojas y Claudia Schmidt criticaron duramente a Antonella Ríos.

La actriz fue desvinculada sorpresivamente este jueves de la señal televisiva, y su reemplazo al día siguiente fue la modelo uruguaya, quien arremetió contra la presentadora.

“A mí me tiene bastante agotada esta situación. La gran mayoría de las personas en este país trabaja, vive estresada y cumple con sus responsabilidades laborales”, comentó Schmidt, aludiendo a la crisis que enfrentó Antonella Ríos y que la llevó a ausentarse por una licencia médica.

“Este show televisivo es como una bendición. Entonces, entiendo que ella pueda tener muchos problemas, pero sus frustraciones no puede traerlas al trabajo”, continuó la uruguaya.

“A mí, desde chica, me enseñaron que los problemas se dejan afuera de la pega”

Claudia Schmidt continuó criticando a Antonella Ríos y le recordó que ella también enfrenta problemas personales, pero que eso no le impide cumplir con su trabajo.

“Hay gente que no tiene para comer, hay gente que tiene hijos viviendo situaciones de salud muy complicadas. Hay mujeres que enfrentan escenarios extremos. ¿Y qué? ¿Hay que echarnos a morir? ¿Tenemos que venir a trabajar con mala cara porque tenemos problemas en la casa?”, cuestionó.

“A mí, desde chica, me enseñaron que los problemas se dejan fuera de la pega. Una vez está bien, ¿pero todos los días? Déjate de joder”, cerró Claudia Schmidt.

“Ella va a mentir, ojalá equivocarme, pero ella siempre miente”

A pesar de la intervención de Sergio Rojas y Luis Sandoval, la modelo uruguaya continuó criticando a Antonella Ríos y también se refirió al cruce que protagonizaron durante la noche del jueves.

La actriz de Brujas acusó a Schmidt de tener cercanía con un ejecutivo del canal, lo que, según insinuó, habría influido en su despido.

“Yo creo que Antonella no tiene un pelo de tonta. Yo tenía una muy buena impresión de ella hasta que me enteré de lo que dijo”, comenzó Schmidt.

“Ella cayó muy bajo. Pero si quiere que yo entre a su juego, podría recordarle a productores ejecutivos y directores de canales con los que se involucró. Si se está viendo reflejada en mí, mi amor, entre mujeres no podemos estar sacándonos relaciones con hombres, porque tú tienes tejado de vidrio”, agregó.

“Ella estuvo gritando y mintiendo, diciendo que yo tenía una relación con alguien de este canal. En Primer Plano va a mentir; ojalá me equivoque, pero ella siempre miente”, cerró.