Spotify revela los artistas y canciones más escuchadas de la plataforma en su 20º aniversario: revisa el listado completo

Spotify cumple 20 años de existencia siendo una de las plataformas musicales más importantes y exitosas del mundo. En febrero de 2026, alcanzaron la cifra de 751 millones de usuarios activos mensuales.

En el marco de su vigésimo aniversario, la compañía publicó un ranking de los 20 artistas más escuchados de su historia, con la presencia de grandes nombres del mundo de la música.

Los cantantes más escuchados de Spotify, ¿Quiénes son y que lugar ocupan en el ranking?

Esta lista es encabezada por Taylor Swift, cantautora estadounidense que se convirtió en un fenómeno global. De cerca le sigue el artista latino del momento, Bad Bunny. El podio lo cierra Drake, siendo sorpresivo para varios usuarios

Lista completa de los artistas más escuchados de Spotify:

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Travis Scott

BTS

Post Malone

Bruno Mars

J Balvin

Rihanna

Coldplay

Kendrick Lamar

Future

Juice WRLD

En este marco, la empresa de streaming musical también elaboró un ranking de las canciones más escuchadas de su plataforma. Aquí, The Weekend sigue en el top con su tema “Blinding Lights”.

Canciones más escuchadas en la historia de Spotify:

“Blinding Lights” — The Weeknd

“Shape of You” — Ed Sheeran

“Sweater Weather” — The Neighbourhood

“Starboy” — The Weeknd, Daft Punk

“As It Was” — Harry Styles

“Someone You Loved” — Lewis Capaldi

“Sunflower” — Post Malone, Swae Lee

“One Dance” — Drake

“Perfect” — Ed Sheeran

“Stay” — The Kid Laroi, Justin Bieber

“Believer” — Imagine Dragons

“I Wanna Be Yours” — Arctic Monkeys

“Heat Waves” — Glass Animals

“Lovely” — Billie Eilish, Khalid

“Yellow” — Coldplay

“The Night We Met” — Lord Huron

“Closer” — The Chainsmokers, Halsey

“Birds of a Feather” — Billie Eilish

“Riptide” — Vance Joy

“Die With a Smile” — Lady Gaga, Bruno Mars

Por último, se encuentra el listado de los álbumes con más reproducciones de la plataforma. Bad Bunny se alza en el trono con “Un verano sin ti”, seguido de The Weekend con “Starboy” y Ed Sheeran con “÷ (Deluxe)“.