Spotify revela los artistas y canciones más escuchadas de la plataforma en su 20º aniversario: revisa el listado completo
El servicio de música online también mencionó a los álbumes y canciones que hicieron historia.
Spotify cumple 20 años de existencia siendo una de las plataformas musicales más importantes y exitosas del mundo. En febrero de 2026, alcanzaron la cifra de 751 millones de usuarios activos mensuales.
En el marco de su vigésimo aniversario, la compañía publicó un ranking de los 20 artistas más escuchados de su historia, con la presencia de grandes nombres del mundo de la música.
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Esta lista es encabezada por Taylor Swift, cantautora estadounidense que se convirtió en un fenómeno global. De cerca le sigue el artista latino del momento, Bad Bunny. El podio lo cierra Drake, siendo sorpresivo para varios usuarios
Lista completa de los artistas más escuchados de Spotify:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
En este marco, la empresa de streaming musical también elaboró un ranking de las canciones más escuchadas de su plataforma. Aquí, The Weekend sigue en el top con su tema “Blinding Lights”.
Canciones más escuchadas en la historia de Spotify:
- “Blinding Lights” — The Weeknd
- “Shape of You” — Ed Sheeran
- “Sweater Weather” — The Neighbourhood
- “Starboy” — The Weeknd, Daft Punk
- “As It Was” — Harry Styles
- “Someone You Loved” — Lewis Capaldi
- “Sunflower” — Post Malone, Swae Lee
- “One Dance” — Drake
- “Perfect” — Ed Sheeran
- “Stay” — The Kid Laroi, Justin Bieber
- “Believer” — Imagine Dragons
- “I Wanna Be Yours” — Arctic Monkeys
- “Heat Waves” — Glass Animals
- “Lovely” — Billie Eilish, Khalid
- “Yellow” — Coldplay
- “The Night We Met” — Lord Huron
- “Closer” — The Chainsmokers, Halsey
- “Birds of a Feather” — Billie Eilish
- “Riptide” — Vance Joy
- “Die With a Smile” — Lady Gaga, Bruno Mars
Por último, se encuentra el listado de los álbumes con más reproducciones de la plataforma. Bad Bunny se alza en el trono con “Un verano sin ti”, seguido de The Weekend con “Starboy” y Ed Sheeran con “÷ (Deluxe)“.
- Un Verano Sin Ti — Bad Bunny
- Starboy — The Weeknd
- ÷ (Deluxe) — Ed Sheeran
- Sour — Olivia Rodrigo
- After Hours — The Weeknd
- SOS — SZA
- Hollywood’s Bleeding — Post Malone
- Lover — Taylor Swift
- AM — Arctic Monkeys
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish
- Future Nostalgia — Dua Lipa
- Beerbongs & Bentleys — Post Malone
- ? — XXXTENTACION
- Mañana Será Bonito (Bichota Season) — Karol G
- YHLQMDLG — Bad Bunny
- Doo-Wops & Hooligans — Bruno Mars
- Views — Drake
- Midnights — Taylor Swift
- Scorpion — Drake
- Beauty Behind the Madness — The Weeknd
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