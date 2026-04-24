Dirigió en Argentina y Perú: el DT que podría asumir la banca de Palestino tras la salida de Cristián Muñoz / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La etapa de Cristián Muñoz como entrenador de Palestino llegó a su fin. “La Nona” dejó la banca del cuadro “árabe” tras perder con el colista del campeonato, Deportes Concepción, duelo que se disputó anoche en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El técnico chileno alcanzó a dirigir 16 partidos en el elenco tricolor este 2026, cosechando cinco victorias, ocho derrotas y tres empates.

Ahora, la dirigencia de Palestino está en la búsqueda de un nuevo DT para afrontar el resto de la temporada, y en las últimas horas apareció el nombre de un entrenador argentino.

Según información de ADN Deportes, Guillermo Farré asoma como el principal candidato para reemplazar a Cristián Muñoz en la banca “árabe”.

El estratega de 45 años se encuentra sin equipo tras su salida de Aldosivi, donde fue despedido en marzo pasado tras sumar cuatro derrotas, cinco empates y solo un triunfo en la presente temporada del fútbol argentino.

Anteriormente, Farré dirigió a Sporting Cristal de Perú y a Belgrano de Córdoba, club donde comenzó su carrera como DT.