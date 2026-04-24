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Conductor de auto con encargo por robo choca patrulla en plena persecución en La Florida: hay dos carabineros heridos

El hombre de 20 años fue detenido tras chocar contra el vehículo policial y un poste del alumbrado público.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Conductor de auto con encargo por robo choca patrulla en plena persecución en La Florida: hay dos carabineros heridos

Conductor de auto con encargo por robo choca patrulla en plena persecución en La Florida: hay dos carabineros heridos

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Una persecución policial terminó en una colisión que dejó a dos carabineros heridos y a un hombre detenido en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en la intersección de María Elena con La Concordia, cuando los uniformados detectaron un vehículo con encargo por robo.

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A partir de ello, se inició una persecución que –por causas que se indagan– culminó cuando el conductor impactó a gran velocidad a la patrulla policial y luego chocó contra un poste del alumbrado público, provocando un corte de luz en el sector.

Carabineros heridos y conductor detenido

A raíz de la colisión, dos funcionarios policiales resultaron heridos, por lo que fueron trasladados hasta el Hospital Institucional de Carabineros.

El impacto permitió la detención del hombre que era perseguido, un joven de 20 años con antecedentes, quien también resultó lesionado. La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias.

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