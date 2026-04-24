“Antonella pensó que su despido era una broma; Sergio Rojas le dijo que tenía prohibida la entrada al canal”

El pasado jueves 23 de abril se dio a conocer la sorpresiva desvinculación de Antonella Ríos de Zona Latina, lo que impactó al mundo de la televisión por lo abrupto del hecho.

Durante el programa Plan Perfecto de Chilevisión, la periodista Conty Ganem entregó detalles sobre cómo se habría gestado el despido de la actriz.

“No solo se fue de Encantadas, sino que también de Que te lo digo. Es más, Antonella tendría prohibida la entrada al canal”, comenzó relatando.

“Luego de que la despiden, ella sale gritando ‘me echaron, me estoy despidiendo’, y el ejecutivo que la desvinculó le dijo que debía retirarse. Se fue humillada. En ese momento la llamó Sergio Rojas y le dijo que no podía estar en el programa porque tenía prohibida la entrada al canal”, agregó Ganem.

“Resulta extraño el despido de Antonella, considerando que era un rostro potente del canal”

Más adelante, la periodista precisó que, según Luis Venegas, dueño del conglomerado de Zona Latina, Antonella Ríos no tendría prohibida la entrada al canal, y que esa información habría sido incorrecta, ya que se trataría de una mentira lanzada por Sergio Rojas.

“El despido de Antonella Ríos se habría cocinado desde temprano, porque el ejecutivo que la desvinculó llamó a Daniela Campos para preguntarle si podía reemplazar a Claudia Schmidt. Eso le generó dudas y le reveló que Antonella dejaría el canal”, indicó.

“Sergio Rojas tampoco la quería en Que te lo digo. Hay que decir que él tiene total autonomía en los rostros que contrata para su programa, por lo que resulta extraño que la hayan sacado de Encantadas, considerando que era un rostro potente del canal”, comentó Ganem.

De acuerdo al relato de la periodista, el despido se produjo de manera sorpresiva, justo después de que Ríos grabara el último episodio de Encantadas.

“Lo peor de todo es que terminó de hacer el programa y todos le dieron la bienvenida: ‘qué bueno que regresaste’. Luego la llaman de Recursos Humanos y le dicen que tiene que firmar la carta de despido. Pensó que era una broma, fue a hablar con la editora y ella tampoco sabía”, cerró.

“Hay cosas que no se hacen en la vida, esa es una, porque eso es una rasquería”

Tras la respuesta de Conty Ganem, Eli de Caso reaccionó indignada luego de que se confirmara de que Antonella no había sido informada con anterioridad.

“Eso no se hace. Hay cosas que no se hacen en la vida, esa es una, porque lo que le hicieron es una rasquería”, comentó.