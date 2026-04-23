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“Un nuevo comienzo”: cancilleres de Chile y Bolivia se reúnen en la frontera para avanzar en restablecer relaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia calificó el encuentro como un “hito fundamental”.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

“Un nuevo comienzo”: cancilleres de Chile y Bolivia se reúnen en la frontera para avanzar en restablecer relaciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, en el paso fronterizo Chungará –que conecta ambos países–, para recomponer las relaciones diplomáticas suspendidas desde 1978.

La cita se enmarca en la visita oficial que realizará el canciller este 23 y 24 de abril a Bolivia, donde estará en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, ciudades en las que sostendrá una serie de reuniones con autoridades y empresarios.

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La primera actividad fue el encuentro bilateral de esta mañana con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, con quien busca abordar diversos temas, como seguridad, crimen organizado transnacional y migración.

“Marca un hito fundamental”

“Queremos dar la señal de que nuestros países tienen que seguir avanzando, mirando al futuro e impulsar nuestras relaciones con fuerza en el mejor interés y beneficio de nuestros pueblos”, dijo Francisco Pérez Mackenna.

Luego añadió: “Vamos a estar teniendo una nutrida agenda de reuniones. Así que es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

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Agencia UNO | Francisco Pérez Mackenna / Oscar Guerra

En tanto, Aramayo destacó que “este encuentro marca un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones. Entendemos que tenemos historia, no se pueden negar los intereses de los pueblos (...) pero nos asiste una responsabilidad histórica, que es construir futuro”.

Finalmente, comentó que están “esperanzados de recibir prontamente al Presidente Kast en Bolivia”.

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