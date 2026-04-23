Durante este jueves, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, conversó con ADN Hoy y se refirió al inicio de la tramitación del proyecto de “reconstrucción nacional”, detallando el cronograma de trabajo en la instancia.

“Ayer partió la tramitación con las exposiciones que hizo el ministro de Hacienda del proyecto, y hubo una participación bastante activa de diputados en la comisión. Acordamos entre todos citar para el día de hoy al ministro, a partir de las diez y media en el Congreso en Santiago, para escuchar las respuestas a las preguntas que se le formularon. Hay un sinnúmero de temas muy interesantes y naturalmente esperamos que el Ejecutivo pueda aclararlos durante la jornada de hoy”, señaló.

En esa línea, el parlamentario abordó la posibilidad de sesionar durante la semana distrital, descartando esa opción por la complejidad del proyecto. “Estuvimos pensando en algo como eso, pero hay una cuestión práctica. Yo creo que este proyecto es complejo, hay que leerlo, estudiarlo y darse ese tiempo”, afirmó.

“No vamos a sesionar la próxima semana. Está previsto partir el lunes, de vuelta de la semana distrital, con las exposiciones. Ahí voy a empezar a hacer invitaciones. Ayer surgieron varios nombres, entre los cuales está el Consejo Fiscal Autónomo, naturalmente, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, entre otros que están proponiendo los parlamentarios”, indicó.

Consultado por las críticas de economistas respecto a un eventual desfinanciamiento de la iniciativa, Romero defendió el enfoque del proyecto y apuntó a la experiencia de reformas anteriores.

“Todos estos temas siempre son discutibles, pero lo que ha demostrado la experiencia es que cuando se tramitó una reforma tributaria recaudatoria, el año dos mil catorce, en estos diez años nos dimos cuenta de que significó un estancamiento en la economía chilena. Los chilenos lo estamos pasando bastante mal, con desempleo sobre el ocho por ciento, se suben impuestos, se recauda menos, operaciones, rentas deficitarias”, sostuvo.

“Las normas tributarias influyen y determinan de cierta manera cómo se desarrolla la economía, y no es menor que se hayan ido más de veinticinco mil millones de dólares de capitales chilenos que no quieren volver, pese a medidas que se han propuesto para su retorno”, añadió.

Eventuales beneficios

Consultado sobre la estrategia de la oposición, que apunta a eventuales vicios de inconstitucionalidad y evalúa recurrir al Tribunal Constitucional, el parlamentario abordó los cuestionamientos que se han instalado en el debate. Sobre la mesa se han planteado temas como la invariabilidad tributaria y también la posibilidad de que ministros se vean beneficiados con esta ley , incluso con menciones a decenas de autoridades del actual gobierno.

En ese contexto, el diputado se mostró disponible a discutir medidas específicas, pero llamó a no desviar el foco del debate. “Por supuesto. Pero no voy a hipotecar el futuro de una reforma pro crecimiento para veinte millones de chilenos por un planteamiento de la oposición que, a mi juicio, no está aportando al debate”, afirmó.

“Si quieren contribuir, deberíamos discutir con mayor altura de miras, porque todas las leyes que tramitamos, de una u otra forma, nos benefician o nos perjudican. Eso es evidente. Desde el momento en que se aprueba, por ejemplo, un feriado, también nos alcanza a nosotros. Entonces, llevar la discusión a ese nivel resulta, derechamente, improductivo”, agregó.