“No tuvimos que haber tocado ahí; no lo analizamos y no nos pegamos el cacho... la cagamos”
“Hay tres mil hectáreas de diferencia entre apoyar y trabajar”, comentó Alex Muñoz, cofundador y animador de Zúmbale Primo.
En noviembre pasado, el Presidente José Antonio Kast realizó su cierre de campaña en el Movistar Arena, donde se presentaron diversos artistas, entre ellos la banda Zúmbale Primo.
La agrupación nacional animó la jornada, pero posteriormente fue criticada en redes sociales por su participación en aquel acto.
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Esta semana, siete meses después de lo ocurrido, Alex Muñoz se refirió al tema en el programa Podría ser otra cosa de Radio Bío Bío, donde reconoció que la situación pudo haberse manejado de mejor manera.
“Pucha, la cagamos. No tuvimos que haber tocado ahí”, comenzó relatando el músico.
“Nosotros no lo analizamos, no nos pegamos el cacho (...) Dijimos: ‘Hay que ir a tocar allá, tocamos y nos vamos’, y así fue”, agregó.
“Igual es fome porque la gente dio por hecho que nosotros apoyábamos la candidatura o la campaña”, argumentó Alex Muñoz.
El músico aclaró que la banda nunca tuvo la intención de mostrar apoyo político a alguno de los candidatos, indicando que “hay tres mil hectáreas de diferencia entre apoyar y trabajar”.
“Si apoyamos, nosotros hubiésemos estado con pancartas, lo subimos a las redes sociales, vamos y tocamos gratis, andamos con el candidato… pero no fue así”, explicó.
Consultado sobre si como banda volverían a participar en un acto similar, su respuesta fue contundente: “Nunca más en la vida”.
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