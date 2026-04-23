Senador Ossandón presenta querella contra Matías Toledo y pide 3 años de cárcel por injurias graves

El senador Manuel José Ossandón presentó una querella criminal contra el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, por el delito de injurias graves hechas por escrito y con publicidad, tras publicaciones en redes sociales sobre sus gastos parlamentarios.

La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto. La disputa surgió luego de un reportaje de Radio Bío Bío que reveló que Ossandón rindió $46 millones en 2025 por concepto de traslados, cifra que incluye combustible, peajes, arriendo de vehículos y otros ítems.

A raíz de ello, Toledo publicó un video donde afirmó: “Sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: 46 millones de pesos al año”.

En la querella, patrocinada por el abogado Samuel Donoso, se solicita para el jefe comunal una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 20 UTM.

“Dichos provocaron un daño directo”

El escrito sostiene que la publicación contiene “información falsa”, ya que el monto informado corresponde a gastos de traslación y no solo a combustible.

Según Ossandón, el gasto real en bencina suyo y de su equipo durante 2025 fue de $8.660.945, cifra “5 veces inferior a la información dolosamente difundida”. Además, afirmó que los dichos de Toledo le provocaron un “daño directo” y que recibió insultos en la calle y en redes sociales.

Posteriormente, Toledo publicó otro video donde rectificó parte de sus dichos. “El senador Ossandón no gasta 46 millones de pesos al año en combustible”, señaló, agregando que en ese total también se consideran “TAG, peajes, arriendo de vehículos y estacionamientos”.